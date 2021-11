Covid-19 : La levée des restrictions au cœur d'un différend au sein de la majorité gouvernementale

Les composantes de la majorité gouvernementale ont tenu, jeudi, une réunion de coordination, afin d'étudier un ensemble de points d'actualité liés à l'intensification des efforts entre le gouvernement et la majorité parlementaire. «Cette réunion s'est déroulée en présence du président du Rassemblement national des indépendants, du secrétaire général du Parti de l'authenticité et de la modernité et du secrétaire général du Parti de l'indépendance», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. La présidente du conseil national du PAM et les présidents des groupes des partis de la majorité dans les deux Chambres du Parlement étaient également présents.

«Le débat a porté sur les performances exceptionnelles de la majorité en ce court laps de temps, tant au sein du gouvernement qu'au sein des deux chambres du Parlement. Les participants ont unanimement convenu que la parfaite harmonie entre les composantes de la majorité contribuerait grandement à gagner du temps pour établir le cadre institutionnel imposé par les exigences constitutionnelles et les normes démocratiques», poursuit la même source.

«En conséquence, il a été décidé de rédiger et de signer la charte de la majorité, qui est un cadre institutionnel et de référence définissant les modalités de fonctionnement et de coopération entre les différentes institutions, gouvernementales, parlementaires et partisanes. La signature de cette charte est prévue pour le mois de novembre 2021», conclut-on.

Des sources au sein de la majorité ont toutefois confié qu’un différend entre ses composantes (RNI-PAM-Istiqlal) aurait «précipité» la tenue de cette rencontre. «Il y a eu un léger désaccord sur le temps pendant lequel les mesures restrictives imposées conformément à l’urgence sanitaire doivent être levées. Des parties de la majorité ont cherché à faire pression pour une levée presque totale des restrictions, tandis que d’autres ont insisté sur la nécessité d'attendre», confient-elles.