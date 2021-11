Steve O'Hana : Le Maroc est l'une des destinations les plus attrayantes au monde en termes d'investissement

Le Maroc est l'une des destinations d'investissement les plus attrayantes au monde, ce qui confirme sa position de porte d'entrée en Afrique grâce à sa compétitivité, son hub financier et ses plus de 54 accords de libre-échange, a affirmé, mercredi, le président du Conseil d'affaires Maroc-Israël, Steve O'Hana lors d'un webinaire co-organisé par la la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Israeli employers business organization (IEBO) sur les opportunités commerciales et d'investissement au Maroc.

Le Président du Conseil d'affaires Maroc-Israël a également salué les réformes engagées par le Royaume en vue de promouvoir le cadre macroéconomique, citant le développement important des infrastructures tel que le doublement de la capacité électrique, l'élargissement du réseau routier et la construction de grands ports. O'Hana a également mis en avant les programmes de formation professionnelle au Maroc, visant à améliorer les compétences de la main-d'œuvre locale.

Pour sa part, le vice-président du Conseil, Yann Assor, a expliqué l'apport Conseil aux investisseurs et entreprises des deux pays en offrant des informations fiables et une assistance technique, donnant accès à un réseau de plus de 100 000 entreprises opérant dans l'ensemble des secteurs. Au cours des derniers mois, le Conseil a été impliqué dans plus de plus de 30 partenariats commerciaux entre des entreprises des deux pays.

De son côté, le président de MeM by CGEM, Karim Amor, a présenté aux investisseurs et entreprises israéliennes les agrégats macroéconomiques du Maroc et mis en relief les opportunités d'investissement au Maroc qu'offre le cadre juridique national qui protège les investisseurs.

Le directeur-général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Youssef El Bari, a, quant à lui, mis en avant les principaux secteurs de l'industrie marocaine, dont l'automobile, l'aéronautique, le textile, le pharmaceutique, l'agroalimentaire et l'outsourcing, dans l'objectif de créer une adéquation entre les capacités industrielles marocaines et la R&D et l'innovation israélienne.