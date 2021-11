Maroc : Report du procès en appel d’Omar Radi et d’Imad Stitou

La première audience en appel des journalistes Omar Radi et Imad Stitou, prévue ce jeudi à Casablanca, a été reportée au 25 novembre. Cette décision a été prise en réponse à la requête des avocats de la défense, dont une partie qui a nouvellement rejoint le collectif a demandé un délai pour étudier le dossier. Bien que la date d’ouverture du procès en appel soit repoussée, un sit-in s’est tenu aujourd’hui dans la mi-journée aux portes de la juridiction, pour demander la libération de Radi.

En juillet dernier, la chambre criminelle l’a condamné à six ans de prison ferme pour «financements étrangers», «atteinte à la sécurité de l’Etat», «viol» et «attentat à la pudeur». Pour sa part, Imad Stitou, qui a été poursuivi pour «participation à l’attentat à la pudeur sur une femme avec violence» et «participation au viol», a été condamné en première instance à un an de prison, dont six mois ferme et six en sursis.

La cour avait condamné les deux journalistes aussi à indemniser la plaignante, leur collègue journaliste Hafsa Boutahar, avec le versement de 200 000 dirhams par Omar Radi et 20 000 par Imad Stitou.