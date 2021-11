Covid-19 : Les personnes ayant des contre-indications auront leur attestation d’exemption vaccinale

Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, et au vu des données nationales et internationales actualisées, le ministère de la Santé et de la Protection sociale lance, ce jeudi, le service de délivrance d'un document d'exemption de vaccination contre le Covid-19, accordé aux personnes qui ont des contre-indications à la vaccination.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les citoyens qui relèvent des catégories non concernées par la vaccination doivent soumettre leur dossier de santé/médical à la Délégation régionale de la santé de leur lieu de résidence, où une commission médicale régionale décidera de leur demande après étude.

«Afin de faciliter le processus de demande, les personnes souhaitant être dispensées de vaccination contre le Covid-19 doivent présenter un certificat médical ou un dossier médical indiquant les contre-indications à la vaccination, accompagné d'une copie de la carte nationale d'identité, et le numéro de téléphone de la personne concernée. Après étude du dossier, les personnes dont les demandes ont été acceptées recevront un texto du numéro 1717 les informant de la décision et elles pourront télécharger le document d'exemption de vaccination via le portail en ligne www.liqahcorona.ma», conclut le communiqué.