Festival international du film de femmes de Salé du 8 au 13 novembre

Le Festival international du film de femmes de Salé (FIFFS) est de retour pour la 14e édition prévue du 8 au 13 novembre, avec l'ambition renouvelée de promouvoir la production cinématographique lourdement impactée par la crise de Covid-19. Le Festival vise à soutenir la cause de la femme au regard de ce qu’elle a su donner dans divers domaines de la vie, y compris dans les secteurs de l’art et du cinéma.

Le programme général du FIFFS, tenu à l'initiative de l'Association Bouregreg, comportera, entre autres, une compétition officielle de films de long métrage de fiction traitant de la thématique de la femme, une compétition officielle documentaire consacrée à la lutte des femmes pour l’égalité, des regards sur le court métrage marocain de jeunes réalisatrices, de talents émergents et sur le long métrage marocain.

L'actuelle édition aura comme invité d'honneur le cinéma suisse et rendra des hommages aux deux actrices marocaines Samia Akriou et Touria Alaoui qui ont marqué le paysage artistique national au cours des deux dernières décennies.

Cette nouvelle édition connaitra des propositions ayant pour vocation d’élargir et d’enrichir l’environnement cinématographique, tout en s'orientant davantage vers les femmes et les jeunes et la promotion des valeurs de parité et de respect.

«Le Festival a commencé par un grand rêve, et se veut plus qu’un moment furtif. Son souhait est de voir la femme non pas comme un épiphénomène, mais plutôt au cœur du cinéma et au cœur de la vie», soulignent les organisateurs dans un communiqué.