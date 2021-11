Maroc-Algérie : L'Espagne dit suivre «avec inquiétude» les derniers événements au Maghreb

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'UE et de la coopération a reconnu, ce mercredi, que le gouvernement de son pays suit «avec inquiétude» les derniers événements au Maghreb, après que l'Algérie a accusé le Maroc d'avoir tué trois camionneurs algériens. Dans une déclaration au Congrès des députés, reprise par Europa Press, José Manuel Albares a assuré qu'il travaillera à éviter «une escalade» entre les deux pays, qu’il a qualifiés de «partenaires stratégiques» de l'Espagne.

Le ministre a précisé que le gouvernement «rassemble des informations» et «surveille de près la situation», car l’Espagne est «du côté de la désescalade» et travaillera «avec tout ce dont elle dispose pour qu'une escalade ne se produise passe». Albares a ajouté que les deux pays sont des «partenaires stratégiques et essentiels pour la stabilité et la prospérité en Méditerranée, ce que souhaite l'Espagne».

Mercredi, l’Algérie a indiqué dans un communiqué de sa présidence algérienne que «plusieurs facteurs désignent les forces d’occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué» une attaque visant trois camionneurs algériens. Pour sa part, une source marocaine informée a confié que le royaume «ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie», en assurant que «le Maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations».