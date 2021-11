France : Première audition de Mohamed Bakkali au procès du 13 novembre

Le Belge d’origine marocaine Mohamed Bakkali a été entendu, mercredi, devant la cour d’assise spéciale de Paris dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015, dont il est suspecté d’être un des logisticiens, rapporte Le Monde.

Lors de ce procès historique, le Belgo-marocain de 34 ans a montré une image tranchée de celles des autres accusés, dont Salah Abdeslam, seul survivant du commando qui a couté la vie à 130 personnes et fait 416 blessés. Si les autres accusés ont décrit des enfances tourmentées, il a profité de ce premier interrogatoire strictement réservé à la personnalité pour raconter son enfance dans une «famille unie» qui parle berbère et élève les 6 enfants dans le respect de la religion musulmane, faisant de nombreux voyages dans le Rif d'où sont originaire ses parents.

Après avoir décrit une enfance calme, l’accusé raconte son commerce de biens contrefaits avec Khalid El Bakraoui, un terroriste qui a commis en mars 2016 des attentats suicide à Bruxelles, faisant pour son compte 14 morts dans le métro, et de ses séjours fréquents en Turquie, au moment où la destination est «prisée par de nombreux islamistes sensibles au djihad» selon les journalistes. Un avocat de la défense a d'ailleurs profité de l'occasion pour souligner le fait qu'il s'y était rendu au même moment que Mohamed Merah, auteur des attentats de Toulouse et Montauban, avant d'être repris par le président de la cour.

La question de la religion ne peut pas être traitée pendant cette audience et sera le sujet d'audiences à venir sur le fond de l’affaire. Dans les affaires de terrorisme lié à la radicalisation islamiste, la question de la religion fait partie des faits reprochés aux accusés.

Diplômé en sociologie parce qu'il voulait «faire de l’ethnologie pour découvrir les Berbères et [ses] origines», Bakkali a profité de l’occasion pour dénoncer son isolement qui «impact sur son psychisme» et des «effets dévastateurs», faisant le parallèle avec les dépressions liées au Covid-19 et au confinement.

Pour rappel, Mohamed Bakkali a déjà été condamné à 25 ans de prison pour avoir convoyé l’auteur principal de l’attentat du Thalys, Ayoub El-Khazzani et le commanditaire de l'attentat déjoué in-extremis par deux soldats américains en vacances, Abdelhamid Abaaoud.