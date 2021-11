Une source marocaine reconnaît la perte de 6 soldats des FAR dans des opérations au Sahara

Vingt-quatre heure après le communiqué officiel de la présidence algérienne, le Maroc continue de communiquer à travers des voix en off. «Une source informée marocaine» admet, dans des déclarations à l’AFP, que «six soldats des Forces royales marocaines (FAR) ont été tués à la suite de "harcèlements" des indépendantistes du Polisario». C’est la première fois, depuis le retrait du Polisario de l’accord du cessez-le-feu, le 13 novembre 2020, que le Maroc fait état du bilan de ces pertes humaines dans des opérations armées contre le Front.

Une reconnaissance qui contredit la version officielle, niant catégoriquement la thèse de la guerre défendue par le Polisario et l’Algérie. Des propos qui vont apporter davantage d’eau aux moulins du mouvement de Brahim Ghali pour glaner quelques succès médiatiques et donner du crédit à ces communiqués quotidiens sur les positions des FAR visées par son artillerie. Pour rappel, il y a deux semaines, un média du Polisario a fait état de 13 morts dans les rangs des éléments armés du Front.

La même source marocaine a souligné que «la zone dans laquelle le bombardement aurait eu lieu est empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées» du Front. Et de préciser que le royaume «ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale». «Si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas.»

Dans son communiqué du 3 novembre, la présidence algérienne a promis que l’«assassinat» de ces trois ressortissants «ne restera pas impuni». Hier, une autre «source marocaine informée» a souligné, dans des déclarations à la chaîne saoudienne Al Arabiya, que les trois camionneurs algériens auraient traversé «un champ de mines».