Casablanca : Le pont de dénivellation sur le boulevard Mohammed VI mis en service à l'été 2022

La société de développement local (SDL), Casa Transports a annoncé cette semaine que le pont de dénivellation du boulevard Mohammed VI aux croisements avec les boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala sera mis en service à l'été 2022. Dans un communiqué, elle rappelle que la construction de cet ouvrage est programmée sur une durée de 12 mois, de novembre 2021 à fin octobre 2022, et sa mise en service est prévue au cours de l'été 2022.

Sur une longueur de 620,4 mètres, ce pont, réalisé par la société Bioui pour un montant de 171,4 millions de DH, proposera 2x2 voies de circulation, ajoute la SDL. Celle-ci note que cet ouvrage permettra de réduire considérablement la longueur des files d'attentes et, par conséquent, les délais de passage au droit des intersections des boulevards précités.

Outre la vocation de transit assurée par le pont, le tronçon situé entre les boulevards Al Qods et Driss El Harti constituera le plus grand pôle d'échange du réseau du tramway (ligne T3) et le Busway de Casablanca (Ligne 1), ajoute-t-on.