Maroc : Le CCME et la FSJES-Agdal lancent une série de conférences-formations sur le Sahara

Dans le cadre de la convention signée entre le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES)-Agdal de l’Université Mohamed V de Rabat, le CCME et la FSJES-Agdal lancent une série de conférences de formation sur le thème «Sahara marocain : vérité et histoire». Des conférences qui interviennent à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche Verte, indiquent les deux organismes dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Au programme, une trentaine de vidéo-conférences qui traitent de l'étude et de l'analyse de l'histoire de la question du Sahara et mettent en lumière les données sur le développement économique et humanitaire dans les provinces du sud, ainsi que les transformations du contexte régional et international, les rapports des organisations internationales et les traités liés à la question de la souveraineté nationale. Un focus spécial sera consacré au contenu de l'initiative d'autonomie et les recommandations du rapport de la Commission spéciale sur le Modèle de développement qui visent à poursuivre le processus de développement des régions du sud du Royaume à différents niveaux.

«Ces conférences, qui visent à fournir au public les bases nécessaires pour plaider la question de l'intégrité territoriale du Royaume, seront diffusées à partir du 5 novembre 2021 sur AwacerTV, la plateforme numérique dédiée à l'immigration et aux Marocains du monde lancée par le CCME. La diffusion se fera également assurée par les sites numériques partenaires et les chaînes publiques», poursuit le communiqué.

«Le lancement des formations sur les plateformes numériques a été dicté par trois dimensions déterminantes. La première est bien sûr liée à l’attachement exceptionnel à la mère patrie que les Marocains du monde expriment au quotidien et à toutes les occasions», affirme Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME, cité par le communiqué. Il s’agit également de la place de la question dans la conscience des Marocains du monde ainsi que l’objectif que le CCME s’est fixé pour «fournir une connaissance scientifique précise et structurée pour les Marocains du monde, et à travers eux au monde entier, sur la question du Sahara».