Un prêche unifié sur la vaccination anti-Covid19 dans toutes les mosquées du Maroc

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a décidé, cette semaine, d'adopter un prêche unifié ce vendredi, dans toutes les mosquées du royaume. Selon une lettre adressée par le ministère à ses délégués régionaux, le département d’Ahmed Taoufik a recommandé aux prédicateurs d'adhérer à ce prêche destiné à exhorter les fidèles à se faire vacciner et à adhérer à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus (Covid-19).

Selon la correspondance consultée par Yabiladi, le prêche incitera les fidèles à se «dépêcher» pour recevoir la première, deuxième ou troisième dose du vaccin anti-Covid19, ajoutant que la vaccination «est nécessaire pour la protection de l'âme et la protection des autres». Tout en rappelant la sacralité de la vie et de la santé, la lettre paraphrase la Sourate Al Baqara : «Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction».

Le prêche exhortera les fidèles de ne pas «remettre en question» la vaccination et insistera sur la nécessité d’adhérer à la campagne nationale, rappelant qu’elle «a été organisée et facilitée par l'État après les recommandations d'universitaires et de spécialistes, et après l'expérience de milliards de personnes dans le monde».

A rappeler que l'adoption d'un prêche unifié sur le thème de la vaccination intervient après les protestations généralisées qui ont eu lieu dans plusieurs villes du Maroc, la semaine dernière, pour s’opposer à l'adoption de l’obligation du pass vaccinal.