Le PJD de Benkirane prône une «opposition responsable et citoyenne»

La ligne politique du nouveau secrétaire général du PJD commence doucement à émerger. Abdellah Bouanou, le président du groupement des députés du parti se prononce pour une «opposition responsable et citoyenne. Nous n’allons pas nous opposer à tout». Et de rappeler que sa formation restera fidèle à la ligne observée de 2000 à 2012, «en se focalisant sur les questions importantes et les problèmes réels qui nécessitent une opposition», rapporte le site du PJD.

Ces précisions interviennent vingt-quatre heures après les critiques de l’ancien député islamiste, Abdessamad Idrissi. L'avocat a déploré les consignes de Abdelilah Benkirane aux députés de son parti visant à «modérer leur opposition» au gouvernement Akhannouch.

Après sa débâcle aux élections du 8 septembre, le PJD a été contraint d’occuper les bancs de l’opposition au Parlement. Rapidement, les députés de la formation islamiste se sont accommodés avec le nouvel ordre. En témoigne la présentation d’une proposition de loi portant révision de l’article 32 de la loi organique 65.13, relative à l’organisation et la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres.

Une initiative visant à interdire le cumul de mandat de ministre ou chef du gouvernement avec les fonctions de maire d’une ville de 300.000 habitants. Les parlementaires du PJD ont également haussé le ton à l’occasion de la présentation de la déclaration gouvernementale et le projet de loi de finances 2022.