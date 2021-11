Cinéma : Les productions internationales continuent malgré les restrictions de voyage avec le Royaume-Uni

Depuis quelques jours, des incertitudes sur le tournage du cinquième et dernier volet de la saga Indiana Jones ont été exprimées dans les médias britanniques, qui ont relayé des interrogations sur le bon déroulement des enregistrements de scènes prévues au Maroc, dans un contexte de restrictions sur les voyages depuis et vers le Royaume-Uni. Sur les colonnes de The Sun, une source anonyme a déclaré que cette décision prise par le Maroc dans le cadre des mesures sanitaires contre la propagation de la Covid-19 a mis l'équipe de tournage «dans le flou».

Alors que des scènes doivent être tournées à Fès, l’équipe du film constituée d’une centaine de personnes se serait demandée, selon The Sun, «s’il fallait ramener le staff à la maison avant l’interdiction ou comment le récupérer après». «On ne sait pas ce qui se passera une fois la scène terminée, mais ils pourraient bénéficier d’une autorisation spéciale pour rentrer chez eux», a indiqué le média, sans nommer un membre de l’équipe.

Cette nouvelle difficulté ce n’est pas le premier écueil que connait le tournage du cinquième volet de cette saga, réalisé par James Mangold et produit par Lucasfilm Ltd. et Amblin Entertainment (rachetée en 2012 par Disney). Les enregistrements de scènes ont déjà été suspendus, après des blessures de l’acteur américain Harrison Ford, ou encore des retards liés aux autorisations de tournage.

Les producteurs au Maroc plutôt confiants sur leurs projets

Mais du côté des producteurs marocains qui travaillent sur des réalisations internationales, on entend un autre son de cloche. Dans des déclarations à Yabiladi, la propriétaire de la société de production K Films et Oasis Studios Morocco, Khadija Alami considère les éléments avancés par The Sun sans fondement. Selon elle, «les autorités de la ville de Fès, y compris le Wali ainsi que le ministre de la Culture, Mehdi Bensaid, sont tous aux côtés des productions quand le besoin se fait sentir». Elle affirme que c’est également le cas pour les autres productions, en tournage à Ouarzazate ou ailleurs.

La productrice précise qu’il existe «une procédure et une démarche à suivre pour ne pas avoir de problèmes de circulation, il suffit d'en faire la demande».

«Moi-même, j’ai eu une production britannique SAS Rogue Heroes [drame historique créé par Steven Knight, ndlr], qui a obtenu deux autorisations d’affréter des avions pour faire l'aller-retour en Grande Bretagne à une période où tous les vols étaient suspendus. Il a juste fallu en faire la demande, justifier le besoin et suivre le protocole sanitaire, très strictes certes mais pas du tout impossible.» Khadija Alami

Si le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé en juin dernier que le Maroc accueillait l’équipe de tournage du film Indiana Jones pour son cinquième volet, le projet a tout de même essuyé un retard de cinq semaines, en octobre dernier, avant une intervention du ministère de l’Intérieur pour accélérer l’obtention des autorisations nécessaires. Contacté par Yabiladi à plusieurs reprises pour commenter l’organisation du tournage depuis la suspension des voyages depuis et vers le Royaume-Uni, Zakaria Alaoui, en charge du tournage au Maroc, n’a pas donné suite à nos sollicitations. Initialement prévu pour une sortie le 29 juillet 2022, le film sortira désormais le 30 juin 2023.