La presse marocaine éreintée par la Covid-19

La crise de la presse marocaine, aggravée par la pandémie du nouveau coronavirus depuis mars 2020, vient de franchir une nouvelle étape. A l’image des moments vécus au début de la crise sanitaire, des titres ont opté pour des réductions des salaires de leurs journalistes, tandis que d’autres ont préféré réduire les effectifs et procéder à une refonte de leurs médias en attendant des jours meilleurs.

Mardi, Maghreb Intelligence a ainsi révélé que les journalistes du magazine TelQuel ont «décidé de faire une grève de signature, se limitant aux contenus fournis par les agences de presse», suite à des prélèvements (20%) touchant leurs salaires pour «le troisième mois consécutif», qu’ils considèrent comme «décision injustifiée».

Des supports subissant de plein fouet la crise économique

La même source a ajouté que chez le magazine Economie&Entreprise, son directeur de publication et fondateur Hassan Alaoui aurait «opté pour une issue plus radicale», en «licenciant tous les journalistes» et gardant «une équipe très réduite». «Hassan Alaoui veut effectuer un travail de refonte de son journal avec une éventuelle reprise au début de l’année 2022», conclut la même source.

Contacté par Yabiladi, la direction de TelQuel explique que le média, «comme tous les supports marocains de presse, a subi de plein fouet la crise due au Covid-19». «Cette crise s’est traduite par des difficultés financières très importantes pour l’ensemble des supports. L’aide de l’Etat a permis de dépasser la phase critique de cette crise mais pas complètement», poursuit-elle.

«Aujourd’hui, le marché de la publicité reprend timidement. Nos ventes reprennent, que ce soit en kiosque ou avec les abonnements mais nous devons encore gérer une période compliquée pendant quelques mois et nous ne sommes pas encore sortis de la phase de l’après-crise.» La direction de TelQuel

Le support médiatique, qui fête bientôt ses 20 ans, assure que son «magazine sortira comme prévu vendredi, le site fonctionne et les difficultés en interne sont dépassées».

Interrogé sur l’impact des récents investissements de l’entreprise médiatique sur sa trésorerie, TelQuel confirme avoir «investi dans des projets qui seront des sources futures d’audience et de revenus». «Comme tout investissement, le retour sur investissement n’est pas immédiat mais il reste nécessaire si nous voulons se projeter dans le futur», conclut-elle.

Des titres appelés à «repenser» leur modèle

Du côté du magazine Economie&Entreprise, son directeur de publication et fondateur Hassan Alaoui confirme les difficultés. «Le secteur est en souffrance depuis 7 ou 8 ans. Les revenus publicitaires ont baissé de 10%. Nous avons toujours tenus grâce à quelques annonceurs mais la tendance est à la baisse. Avec la crise du Covid-19, les choses sont devenues intenables», explique-t-il.

«Nous avons survécu longtemps malgré le fait d’avoir une rédaction à plein temps, tandis que la plupart des mensuels gèrent avec un ou deux journalistes et tout le reste est sous-traité. La seule manière pour que le magazine survive est qu’il repense son organisation.» Hassan Alaoui

Tout en assurant que «les licenciements ont été faits conformément au Code de travail et aux capacités actuelles de l’entreprise, en s’arrangeant avec les concernés», le fondateur du magazine promet que «l’activité reprendra en janvier 2022» et que «le magazine ne fermera pas», contrairement à ce qui a été avancé par Maghreb Intelligence.

Face à une relance du secteur qui tarde, plusieurs titres ont opté pour des mesures provisoires pour atténuer l’impact de la crise. Plusieurs journaux ont ainsi préféré ne pas reprendre l’impression de leurs numéros et tout miser sur la version numérique, alors que d’autres ont fait appel aux licenciements. C’est l’exemple notamment du quotidien Al Massae qui a réduit ses effectifs depuis l’été dernier.

En septembre, le syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a même tenu un sit-in de solidarité avec les journalistes du quotidien arabophone, dénonçant «le gel de salaires depuis trois mois, des licenciements abusifs et le non payement de la part patronale des cotisations de certains journalistes à la CNSS».

Une crise générale mais qui affecte différemment les médias

Comme dans toute crise, les situations sont différentes en fonction des entreprises. «Pour nous, la situation est stable. Le groupe n’a pas réduit le tirage de ses journaux et continuera à imprimer les journaux francophone et arabophone», nous confie ce mercredi Mohammed Haitami, président-directeur général du groupe Maroc Soir. «Malgré tout, il y a une demande du lectorat pour le papier, mais la situation du secteur est difficile», reconnaît-il. «Le soutien de l’Etat au secteur a cessé le 30 juin. Les éditeurs comptent, depuis, sur leurs propres ressources, à savoir la publication et la vente des numéros mais la presse papier est en train de souffrir», rappelle notre interlocuteur.

«La presse papier connait une crise existentielle. Toute la filière souffre. Aujourd’hui, nous sommes en face d’une grave pénurie du papier utilisé pour imprimer les journaux. Avec la conjoncture mondiale, les prix du papier sont passés de 5 à 8 dirhams le kilo entre avril et octobre 2021. Il y a aussi un problème d’approvisionnement des autres matières, comme l’encre.» Mohammed Haitami

Rappelant également les défis de la distribution des journaux avec un réseau de commercialisation et de vente qui «ne s’est pas bien rétabli depuis la pandémie», le PDG du groupe Maroc Soir ajoute que «tout cela a précipité la baisse du tirage et du lectorat», en plus de la baisse continue de l’investissement publicitaire dans la presse papier. «On estime aujourd’hui qu’il se situe à 5 ou 6% du total des investissements alors qu’il représentait 38% il y a 10 ans», enchaîne-t-il.

«Nous espérons qu’il y aura de nouvelles mesures des pouvoirs publics pour soutenir le secteur. Le modèle de la presse au Maroc ne permet pas de faire payer l’information au consommateur», note-t-il. Pour Mohammed Haitami, «les pouvoirs publics sont conscients de la situation et il y a beaucoup de concertations», mais il «faut des mesures qui permettent une véritable mise à nouveau des entreprises de presse et pas seulement de l’aider à rester le nez hors de l’eau». Il faut également «sensibiliser l’écosystème économique marocain sur la place de la presse en tant que pilier de la démocratie et lui réserver une part plus importante de l’investissement publicitaire», suggère-t-il comme une bouteille à la mer.