Les États-Unis placent NSO sur la liste des «entités aux cyber-activités malveillantes»

Quelques mois après les révélations de Forbidden Stories sur le groupe israélien NSO et son logiciel d’espionnage Pegasus, les États-Unis ont annoncé ce mercredi avoir placé le groupe dans leur liste des entités «aux cyber-activités malveillantes».

L'administration Biden a ajouté le groupe NSO à la 'Liste d'entités aux cyber-activités malveillantes', quelques mois après les révélations du #PegasusProject coordonné par @FbdnStories avec 16 médias partenaires et @AmnestyTech.https://t.co/LHCuT4cvxs — Forbidden Stories (@FbdnStories) November 3, 2021

Le Département du commerce a finalement donné son verdict et provoqué la classification du groupe NSO et d’autres compagnies israéliennes, russes et singapouriennes dans ce registre, en affirmant que toutes avaient des activités «contraires aux politiques étrangères et à la sécurité nationale» des États-Unis.

NSO a été épinglé avec le groupe Candiru, lui aussi israélien, pour avoir fourni à des gouvernements des outils «utilisés pour cibler de manière malveillante des fonctionnaires, des journalistes, des hommes d'affaires, des militants, des universitaires et des employés d’ambassades». Les États-Unis reprochent également à ces outils d’avoir permis à des gouvernements de «mener une répression transnationale, qui consiste pour des gouvernements autoritaires à cibler des dissidents, des journalistes et des activistes en dehors de leurs frontières souveraines pour les faire taire».

Concrètement, la classification empêche les compagnies américaines d’acheter les produits de Pegasus ou de les revendre aux États-Unis sans détenir une licence spécifique délivrée sur demande par les autorités américaines.

Le journal Le Monde rapporte que la compagnie NSO «appellera [les autorités américaines] à revenir sur cette décision» et se dit «consternée par cette décision, étant donné que [ses] technologies aident les intérêts sécuritaires et politiques américains en luttant contre le crime et le terrorisme».