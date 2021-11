«Aux frontières de la Science» : Première édition des Semaines de la science à l’UM6P

L’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) a annoncé l’organisation, du 1er au 5 novembre la première édition de la Semaine de la science sous le thème «Aux frontières de la science». Cette édition en présentiel au campus de Benguerir est diffusée sur les sites de l’UM6P à Rabat et à Laâyoune, ainsi que sur les réseaux sociaux apprend-on d’un communiqué. L’évènement cherche à permettre à l’audience d’acquérir les outils pour réfléchir et questionner le monde en balayant tous les spectres de la science.

Cette première édition, dédiée à la promotion, la célébration et la vulgarisation des sciences dures, humaines et sociales s’organise autour d’un colloque central «Quand la science parlait arabe» qui rend hommage aux scientifiques et philosophes arabes du VIIe au XIIIe siècle qui ont façonnés l’histoire de la science.

De nombreux scientifiques ont répondu présents à l’invitation de l’Université, avec notamment Ali Benmakhlouf, Inès Safi, Gabriel Martinez-Gros, Rachid Guerraoui, Bruno Guiderdoni, Ahmed Djebbar et Reda Benkirane.

La semaine sera animée par de grandes conférences, des ateliers et des cercles de lectures, outre des expositions de travaux d’étudiants de divers départements l’UM6P, comme la School of Architecture, le Département des Mathématiques et Sciences des données, Green Tech Institute, Département Chemical & Biochemical Sciences, Planning & Design ou encore Photographie & Photomicrographie.

Le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a déclaré pour l’occasion que la Semaine de la science «sera organisée chaque année, ouverte à l’ensemble des étudiants marocains et au grand public à travers le levier du digital. Cette manifestation appuie la mission de l’université dans la diffusion du savoir, pour apporter sa propre pierre aux grands chantiers de transition des économies marocaine et africaine, fondées sur la science, la technologie et l’innovation».