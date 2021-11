Covid-19 au Maroc : Les voyages vers les États-Unis conditionnés par la vaccination complète

L’ambassade des États-Unis au Maroc a indiqué, ce mercredi, qu’à partir du 8 novembre 2021, les voyageurs américains et de toutes les nationalités en partance pour le pays de l’Oncle Sam depuis le royaume devront être entièrement vaccinés et en fournir la preuve avant leur embarquement.

Plus en détail, le Département d’Etat américain a indiqué sur son site officiel que les vaccins acceptés sont ceux approuvés et autorisés par la Food and Drug Administration (FDA), à savoir Pfizer, Johnson & Johnson et Moderna, en plus de ceux figurant sur la liste des vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s’agit d’AstraZeneca, de Sinopharm, de Sinovac et les vaccins Covishield.

Bien que les voyageurs prouvent leur vaccination complète, ils devront dans tous les cas soumettre des résultats négatifs d’un test PCR réalisé dans les trois jours avant la date de leur voyage. Le délai est raccourci à un jour (24h), si le voyageur n’est pas vacciné pour quelques raisons exceptionnelles.