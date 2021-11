Ceuta : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le trafic de drogue à l’aide de drones

Les autorités espagnoles à Ceuta ont démantelé, mercredi, un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue qui acheminant ses livraisons entre le Maroc et l’enclave à l’aide de drones. Les médias ibériques ont indiqué que la Garde civile a procédé à l’arrestation d’un groupe appartenant à ce réseau, autour duquel l’enquête a duré pendant plusieurs mois.

Selon les mêmes sources, la Garde civile, en coopération avec la police nationale espagnole, avait auparavant déjoué une opération trafic international de drogue où des drones ont été utilisés, pour transporter 25 kilogrammes de benzodiazépines de Ceuta vers le Maroc, d’où le haschisch a été acheminé de la même manière, en plus d’autres substances illicites.

La durée des trajets dépend de l’appareil utilisé, des conditions météorologiques et de la charge à transporter, avec une durée moyenne entre 10 et 15 minutes. Au cours de l’opération déjouée mercredi, les drones n’ont pas été utilisés et la mise en échec de l’opération a donné lieu à plusieurs arrestations, la saisie de quatre embarcations semi-industrielles, capables de transporter jusqu’à 25 kg de marchandises et de trois autres navires commerciaux.

Selon les médias espagnols, le leader du réseau a été abattu le 21 décembre 2020, ce qui a entraîné «un changement dans la structure et les rôles» au sein de l’organisation.