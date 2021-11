Covid-19 : La vaccination des 5-11 ans devrait commencer dès cette semaine aux Etats-Unis

Les Etats-Unis seraient sur le point de commencer leur campagne de vaccination contre le Covid-19 à bénéfice des enfants âgés de 5 à 11 ans, après que les autorités sanitaires aient donné leur accord, mardi, pour l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech à cet usage, apprend-on du journal Le Monde. Le vaccin sera administré en deux doses, mais la concentration est adaptée aux enfants avec 10 microgrammes par piqure, contre 30 pour les autres groupes d’âges.

La campagne, qui concerne vingt-huit millions de jeunes enfants, devrait commencer dès la fin de la semaine, quelques jours seulement après que l’Agence américaine des médicaments (FDA) ait autorisé le vaccin et recommandé par le Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Dans un communiqué, le Président Joe Biden a déclaré que la vaccination «permettra aux parents de mettre fin à des mois d’inquiétude pour leurs enfants et réduira la proportion avec laquelle les enfants transmettent le virus aux autres».

Les autorités avaient acheté une grande quantité de dose en anticipation de l’autorisation et dès l’annonce de la FDA, «il n’y a pas eu un moment où les équipes n’ont pas récupéré, emballé et envoyé des vaccins», a déclaré le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche Jeffrey Zients.

Face aux risques de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque détectée chez les adolescents et les jeunes adultes, principalement masculins, après la vaccination avec Pfizer ou Moderna, le CDC a porté une grande attention aux effets secondaires du vaccin avant de donner le feu vert aux autorités. Mais pour le cardiologue pédiatrique Matthew Oster «le risque d’avoir un problème cardiaque est bien plus élevé si vous attrapez le Covid que si vous prenez ce vaccin».

Depuis le début de l’épidémie, les Etats-Unis déplorent 1,9 million de cas chez les 5 à 11 ans et une centaine de décès, plus de 2 300 cas de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique et 8 300 hospitalisations.