«Courir pour le climat» : 17e édition du Zagora Sahara Trail le 7 novembre

La 17e édition du marathon Zagora Sahara Trail se tiendra dimanche 7 novembre, à l'initiative de l'association «Maroc des grandes courses», sous le signe «courir pour le climat», en partenariat avec la fondation Ahansal sport et tourisme. Cette édition, dont le départ aura lieu à la corniche Zagora Tahtah à 8h, comporte une course principale de 52 km et deux courses de 27 et 14 km, indique un communiqué des organisateurs.

Le parcours de cette course, qui se tiendra en coopération avec la préfecture de Zagora et les autorités locales, se démarque par la diversité de ses paysages naturels, ses reliefs et monuments historiques qui attirent les touristes marocains et étrangers.

Le choix de 52 km comme distance de la principale épreuve de ce trail est inspiré du nombre de jours que nécessitaient les caravanes commerciales pour parcourir la distance entre Zagora et Tombouctou au Mali, notant qu'il s’agit d’une illustration du rôle joué par le commerce caravanier dans le rapprochement culturel entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.

Les trois courses au programme de cette édition seront marquées par la participation des grands champions marocains, à leur tête Abdelkader Mouaziz, outre des coureurs du club Maroc Marathon, qui sera représenté par plus de 80 athlètes.

Le volet social est également présent lors de cette édition, avec la distribution de fournitures scolaires aux élèves de l'école Boutyous, qui fera l'objet de travaux de rénovation.