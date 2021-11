Maroc : Les exportations de tomates vers l’UE ont augmenté sur cinq ans

Depuis 2016, les exportations des tomates du Maroc vers l’Union européenne ont augmenté de 26%, devançant celles des Pays-Bas et de l’Espagne qui ont chuté respectivement de 5% et de 20%. Les nouvelles données d’Eurostat, relayées par la Fédération espagnole des associations de producteurs exportateurs de fruits et légumes (FEPEX) a récemment indiqué que les exportations de tomates des Pays-Bas vers l’UE s’élevaient à 844 022 tonnes en 2016. En 2020, elles ont atteint 803 278 tonnes. Les exportations espagnoles sont passées de 763 844 à 613 053 tonnes.

Pour leur part, les exportations marocaines sont passées de 344 094 à 435 041 tonnes. La FEPEX a indiqué que «les données reflètent le déclin que connaissent les ventes de tomates espagnoles dans l’UE, sa principale destination, en grande partie en raison de la concurrence du Maroc, dont la présence augmente sur le marché européen».

Parmi les autres fournisseurs de tomates dans l’espace de l’Union européenne, la Belgique a exporté 195 718 tonnes en 2020, la France avec 193 536 tonnes et la Turquie 125 622 tonnes, selon la même source.