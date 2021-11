Le Maroc à l'honneur à la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée de Séville

La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée à Séville ouvre ses portes au Maroc en y consacrant son programme culturel et artistique du mois de novembre en mettant en place une programmation spéciale destinée à la promotion des valeurs de diversité culturelle prônées par le Royaume à travers le cinéma. Le pavillon Hassan II, siège de la fondation dans la capitale andalouse, accueillera plusieurs projections de films et documentaires visant à rendre hommage au Maroc et à sa richesse millénaire.

Le «mois du Maroc» sera marqué notamment par la projection des films «Les femmes du pavillon» de Mohamed Nadif, et «Tarfaya» de Daoud Aoulad Syad, du film-documentaire «Dans tes yeux, je vois mon pays» de Kamal Hachkar et du documentaire «Choukri, un homme sincère» de Driss Deiback. Cette programmation spéciale comporte également un concert du groupe Suhail Ensemble.

Créée en 1998, la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée programme régulièrement des manifestations visant à promouvoir la rencontre entre les peuples et les cultures de la Méditerranée.