Ligue des champions UEFA : Hakim Ziyech offre la victoire à Chelsea face à Malmö

Le Marocain Hakim Ziyech a offert, mardi en Suède, la victoire à Chelsea face aux locaux de la ville de Malmö en inscrivant le seul et unique but de la rencontre à la 57e minute, assurant trois point au club anglais et une position confortable sur la voie de la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Malgré les commentaires de beaucoup de journalistes sur les performances de Ziyech en Angleterre, où il joue depuis deux ans, il a montré que sa capacité à être un joueur décisif dans une rencontre est toujours présente.

Hakim a réalisé son 8e but dans le championnat, rejoignant Marouane Chamakh comme meilleur buteur marocain de la Ligue des champions et a marqué le 500e but du club en championnat européen.