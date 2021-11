Deux Marocaines sélectionnées pour le programme Future Leaders Connect du British Council

Deux jeunes marocaines ont été sélectionnées pour le programme mondial de politique du British Council – Future Leaders Connect qui vise, en partenariat avec l’Institut Møller de l’Université de Cambridge, à aider les représentants et participants à développer leurs compétences, à élargir leurs réseaux et, finalement, à faire évoluer les politiques.

Abla El Hajraoui, qui travaille pour le Groupe de la Banque d’Afrique, et Meriam Ben Hamza, une conseillère en développement, rejoindront les 61 autres représentants de 13 pays participant à un programme de politique et de leadership en ligne de six semaines au cours duquel ils auront un accès exclusif à des experts en politiques et à de la formation, la possibilité de discuter de leurs idées politiques avec les parlementaires et le gouvernement du Royaume-Uni et d’être encadrés par des groupes de réflexion britanniques et d’autres hauts dirigeants, apprend-on d’un communiqué.

Les deux Marocaines ont été sélectionnées parmi plus de 9 000 candidats du monde entier, notamment d’Egypte, d’Ethiopie, d’Inde, d’Indonésie, du Kenya, de Malaisie, du Nigéria, du Pakistan, de Pologne, d’Ukraine, du Vietnam et du Royaume-Uni.

Abla El Hajraoui a porté dans sa candidature un projet de politique économique afin de réduire les inégalités économiques en Afrique, en particulier au Maroc, en favorisant l’inclusion financière. Meriam Ben Hamza, quant à elle, présenté un projet qui porte sur le changement climatique, avec un accent sur le soutien de la transition verte en augmentant les investissements dans la gouvernance d’entreprise et sociale.

Le directeur du British Council Maroc, Tony Reilly, les a félicité en déclarant «nous sommes ravis de voir deux autres futurs dirigeants marocains brillants rejoindre ce prestigieux réseau mondial. La filière du leadership au Maroc est forte et est de plus en plus dominée par des jeunes femmes ambitieuses et talentueuses comme Meriem et Abla».