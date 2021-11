Rachid Agouray reçoit les insignes d’Officier du Mérite Agricole français

Le chef de la cuisine de «La Mamounia», Rachid Agouray, a reçu mardi soir à la Résidence de France à Rabat les insignes d’Officier du mérite agricole français qui récompense les personnes ayant rendu «des services marquants à l’agriculture», en l’occurrence la gastronomie. La décoration a été remise par un pair, Guillaume Gomez, chef cuisinier du palais de l’Elysée et meilleur ouvrier de France, en présence de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal et de l’ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte au Maroc, Julien-Vincent Brunie.

?‍? M. @ggomez_chef , Président des Cuisiniers de la République??et meilleur Ouvrier de??, a remis ce soir à la Résidence?? à Rabat, l’insigne du Mérite Agricole à M. Rachid Agouray @La_Mamounia , qui a été nommé chef du royaume du Maroc ?? au Club des Chefs des Chefs . pic.twitter.com/jHRSjNIhpO — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) November 2, 2021

Rachid Agouray a également été nommé «chef du Royaume du Maroc» au sein du Club des chefs des chefs, une organisation culinaire internationale de promotion des cuisines nationales et de représentation diplomatique des chefs en contact des chefs d’État et Souverains. On y retrouve, outre le chef de l’Elysée, la chef de la Maison Blanche, le chef de la reine d’Angleterre ou celui du président d’Inde.