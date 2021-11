Mohamed, prénom masculin le plus populaire à Melilla depuis les années 70

Depuis les années 70, Mohamed est le prénom masculin le plus populaire à Melilla, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique, relayé par El Faro de Melilla. Selon la même source, depuis les années 80, les prénoms Soraya et Farah se sont hissés à la première et deuxième place de ceux les plus utilisées pour les filles, devant Cristina.

Dans les années 90, un autre nom arabe, celui de Nabil, est devenu le troisième plus populaire derrière Mohamed et Alejandro pour les garçons. Pour les filles, Yashmina, Farah et Sara ont été les prénoms féminins les plus populaires de cette décennie.

Le média local note que le passage d’un siècle à l’autre n'a pas affecté les goûts des parents de Melilla, qui ont continué à opter pour Mohamed comme première option pour nommer leurs enfants. «Il y a actuellement 3 080 personnes de Melilla enregistrées sous ce nom. Adam et Rayan sont les noms qui apparaissent en deuxième et troisième position», ajoute-t-on.

Pour les prénoms féminins, Amira est, depuis 2010, celui préféré pour les filles nées à Melilla, devant Sara et Malak, qui arrivent respectivement en deuxième et troisième position.