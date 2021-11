Le déficit commercial du Maroc s'élève à 151,84 MMDH à fin septembre

Le déficit commercial du Maroc s'est établi à 151,84 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de cette année, en hausse de 25,5% par rapport à fin septembre 2020, selon l'Office des Changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs

Ce déficit résulte d'une augmentation des importations de 23,4%, à 382,27 MMDH, plus importantes que celle des exportations avec une hausse 22,1% à 230,43 MMDH, avec un taux de couverture situé à 60,3%. Par rapport à fin septembre 2019, les exportations ont progressé de 8,7%, alors que les importations ont affiché une hausse de 4,2%, indique la même source.

Ce bulletin fait également ressortir que l'accroissement des importations de marchandises fait suite à l'augmentation des achats de l'intégralité des groupes de produits, principalement des produits finis de consommation, +24,88 MMDH, des demi produits, +16,44 MMDH, et des produits énergétiques, +13,86 MMDH.

La hausse des importations des produits finis de consommation de 37,3% est due principalement à l'augmentation des achats des voitures de tourisme, soit +4,97 MMDH, ceux des parties et pièces pour voitures de tourisme, pour +4,56 MMDH, et ceux des médicaments et autres produits pharmaceutiques avec +3,85 MMDH, attribuable aux achats de vaccins anti-Covid19. Ainsi, la part des achats des produits finis de consommation dans le total des importations passe de 21,5% à fin septembre 2020 à 23,9% à fin septembre 2021.

De son côté, la facture énergétique a augmenté de 36,8%, notamment avec à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils de 7,03 MMDH, tributaire de l'accroissement des prix de 27,6%, conjugué à l'élévation des quantités importées de 9,9%. Les importations de ce produit à fin septembre 2021 demeurent, toutefois, inférieures à celles affichées durant la même période entre 2017 et 2019.

Pour ce qui est des exportations, leur accroissement concerne la totalité des secteurs, à savoir les phosphates et dérivés avec +44,6%, les autres extractions minières, +46,5%, l'électronique et l'électricité, +33,3%, le textile et cuir, +19,9%, l'automobile, +16,4%, l'aéronautique, +10,4%, et l'agriculture et agro-alimentaire, +10%.