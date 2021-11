Les frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc fermées jusqu’au 30 novembre

Le gouvernement espagnol a décidé, la semaine dernière, de maintenir fermés les postes frontaliers qui séparent Ceuta et Melilla du Maroc et ce, jusqu’au 30 novembre, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Selon la résolution publiée au Journal officiel de l'Etat (BOE), citée par Europa Press, la prolongation de la fermeture des frontières terrestres a fait l’objet de cet arrêté signé par le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Le bulletin instaure ainsi une nouvelle extension de l'ordonnance INT / 657/2020, du 17 juillet, concernant la restriction temporaire des voyages non essentiels en provenance de pays tiers vers l'Union européenne et les pays associés à Schengen, rappelle l’agence.

La frontière du Tarajal à Ceuta et celle de Beni Ansar Melilla sont fermées depuis le 13 mars 2020, date de l’état d’alerte en Espagne et le confinement à domicile ordonné suite à la propagation du Covid-19. Depuis, le Maroc n'a accepté le passage à la frontière que des citoyens espagnols et des autres pays de l'Union européenne restés piégés sur son territoire. Dans le sens inverse, des couloirs humanitaires pour permettre à des Marocains bloqués dans les deux villes de regagner leur pays ont été ouverts.

A rappeler que la déléguée du gouvernement à Melilla, Sabrina Moh a confié, le weekend à Europa Press, que «bien qu'il n'y ait toujours pas de date prévue pour la réouverture des frontières, il est possible que les postes frontaliers de Ceuta et Melilla avec le Maroc s'ouvrent de manière progressive».