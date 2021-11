Maroc : Le ministère de l'Agriculture rassure quant à la stabilité des prix de plusieurs produits

La situation d'approvisionnement des marchés dans les différentes régions du Royaume se caractérise par une «abondance suffisante de denrées alimentaires pour répondre aux besoins de consommation, ainsi qu'une stabilité des prix», a assuré, lundi, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Dans un communiqué, le département de l'Agriculture a assuré que les prix sur le marché national varient selon leur provenance.

Ainsi, s'agissant des produits alimentaires issus de la production nationale, ils connaissent des niveaux de prix stables ou en baisse par rapport à la même période en 2020. Pour ce qui est des produits alimentaires importés ou dont la production dépend de matières premières importées, certains connaissent des fluctuations de prix.

Le ministère rappelle aussi qu'au niveau national, la campagne agricole 2020-2021 a connu un parcours exceptionnel qui s'est traduit par une bonne production céréalière et de bonnes performances pour la plupart des filières de production. Au niveau international, poursuit la même source, les prix des matières premières et des produits agricoles ont connu une augmentation en raison de plusieurs facteurs, dont la pandémie du Covid-19.

«Les marchés nationaux et dans toutes les régions du Royaume connaissent une disponibilité en quantités suffisantes en produits alimentaires produits au niveau national, permettant de répondre aux besoins de consommation. Ces produits connaissent une stabilité des prix», poursuit la même source.

Le département précise que les prix des légumineuses et des céréales restent «stables» avec une nette baisse des prix de l'orge et du blé tendre, alors que pour les fruits et légumes, les prix de gros restent bas par rapport aux niveaux de la campagne précédente. Les prix des viandes rouges sont revenus à un niveau normal, alors que ceux u poulet et des œufs ont connu une augmentation sur les marchés nationaux.