Le Maroc prend en charge les frais de rapatriement de la dépouille de Hamza Bouazzaoui

Les autorités marocaines ont annoncé qu’elles se chargeront de couvrir les dépenses occasionnées par le rapatriement du corps de l'athlète Hamza Bouazzaoui, décédé en Espagne la semaine dernière dans un accident de la circulation. Selon El Faro de Ceuta, l’annonce a été faite le weekend dernier, après le lancement d’un appel par son club à San Adrián (communauté forale de Navarre).

La même source rappelle que la communauté musulmane de Navarre et le club d'athlétisme de San Adrián ont lancé un appel via les réseaux sociaux pour couvrir les frais du transfert du corps au Maroc, puisque le jeune homme et sa famille sont originaires de Berkane. Désormais, ces frais seront couverts par le Maroc, assure-t-on. «La communauté musulmane de Navarre, la famille et les amis ont apprécié les expressions d'affection qui ont été exprimées ces derniers jours, rendant hommage au jeune homme. Sa dépouille retournera dans le pays où il est né, le Maroc, où elle reposera enfin, dans les prochaines heures», rapporte hier le média local.

L'athlète de 19 ans est décédé le 26 octobre dernier, dans un accident de la circulation, alors qu'il rentrait chez lui à vélo depuis Calahorra, où il travaillait dans un établissement alimentaire. Mercredi 27 octobre, le club a organisé une cérémonie pour rendre un dernier hommage à Hamza Bouazzaoui, à laquelle sa famille, ses amis et ses voisins ont été invités. Le jeune homme, qui a été qualifié de «grand espoir de l'athlétisme navarrais», détenait le titre cross individuel navarrais des moins de 20 ans.