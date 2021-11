Plus de 3 MMDH en faveur des initiatives d'emploi et d'entrepreneuriat en 2022

Le programme gouvernemental a dédié plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année 2022, en faveur des initiatives d'emploi et d'entrepreneuriat au niveau national, a fait savoir, lundi à Agadir, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

«De fonds intéressants sont consacrés à des initiatives urgentes visant l'emploi au profit des jeunes et la promotion de la création des entreprises», a souligné M. Sekkouri à l’issue d’une rencontre avec le Wali de la Région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji. Le ministre, a précisé que l’objectif de sa visite à Souss-Massa est de lancer des concertations en vue de valoriser les initiatives régionales et locales en matière d'emploi et d’entrepreneuriat.

Ces initiatives encourageant l’emploi et l’entrepreneuriat seront mises en place en coordination avec les différents acteurs concernés, a noté M. Sekkouri, mettant en avant dans ce sens, les diverses offres d’emploi qu’offre la région Souss-Massa. La priorité sera accordée aux personnes touchées par les impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, notamment les jeunes, a-t-il assuré.

Dimanche, M. Sekkouri a effectué une visite au centre de formation professionnelle par apprentissage à Agadir, créée en 2008 en vertu d'une convention conclue entre le département de la formation professionnelle et une société privée.