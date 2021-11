Dubaï : La Maison de l’artisan enrichit la programmation du Pavillon Maroc

Dans le cadre de l’Expo 2020 Dubaï, la Maison de l’artisan rejoint le Pavillon Maroc pour renforcer sa programmation artistique et culturelle qui a pour objectif de montrer au monde «les aspects intergénérationnels, interculturels et éclectiques de la culture marocaine, dans une logique de transmission et refléter l’image plurielle du Royaume», peut-on lire d’un communiqué.

Ainsi, une première série de défilés de mode a été lancée le 28 octobre dans le patio du Pavillon Maroc. Les défilés mettront en lumière une génération de stylistes marocains unis représentés par les caftans de trois créateurs : Abdelhanine Raouh, Imane Tadlaoui et Farah Benchekroun.

Trésor national vivant transmis pendant des générations, le caftan représente, ajoute le communiqué, les coutumes, l’art, la culture et l’identité de chaque Marocaine et Marocain. Les pièces des défilés sont produites localement avec des matières et des procédés respectueux de l’environnement pour rappeler que l’artisanat joue un véritable rôle dans le développement durable et l’économie des régions du Maroc