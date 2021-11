Maroc : Un reportage consacré au mur des Sables, filmé pour la première fois par une chaîne nationale

Jeudi dans le cadre de l’émission Grand Angle sur 2M, un reportage de 26 minutes sera consacré la Ligne de défense des provinces du sud, dans le Sahara. Au vu du caractère exceptionnel de ce document inédit, où la ligne est filmée pour la première fois par une chaîne nationale, sa diffusion a été avancée à 21h50 au lieu de 22h40.

Rempart contre tout type de menaces, cette ligne fortifiée sécurise depuis les années 1980 les frontières du Royaume, en repoussant notamment différentes incursions, trafics et mouvements de réseaux d’immigration. Réalisé par une équipe de journalistes avec le reporter Adil Boukhima il y a une dizaine de jours, ce reportage montre l’utilité de la zone de défense. Il suit aussi le quotidien des membres des Forces de l’armée royale, déployés sur place et mobilisés 24 heures sur 24 et relaye leurs témoignages.

? Au vu du caractère exceptionnel de ce document consacré à la Ligne de Défense du Royaume, sa diffusion a été avancée au jeudi 4 novembre en début de soirée.



Retrouvez donc ce numéro inédit de "Grand Angle" le jeudi 4 novembre à 21h50. pic.twitter.com/xYEigMEnCP — 2M.ma (@2MInteractive) November 1, 2021

De 1980 à 1987, cette ligne de défense, dite également mur des Sables, a été érigée en plusieurs étapes, sur 2 720 kilomètres. Constitué notamment de barrières naturelles, il est doté de divers systèmes de surveillance et de détection reliés aux radars, ainsi que des mines antipersonnel. Plus de 100 000 soldats y sont déployés, relevant d’unités d’infanterie, de régiments motorisés et mécanisés, ainsi que de groupes d’artillerie royale et d’aviation.