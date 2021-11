Ismail Haniyeh félicite Abdelilah Benkirane pour son élection à la tête du PJD

Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh a félicité, dimanche, Abdelilah Benkirane pour son élection au poste de secrétaire général du Parti de la justice et du développement au Maroc, indique le site du mouvement de résistance islamique. Selon la même source, «le leader du mouvement a souhaité à M. Benkirane succès et réussite, et la consolidation de positions authentiques au Maroc envers la cause palestinienne, le peuple palestinien et ses droits établis dans sa patrie et sa terre».

Le site Internet a indiqué qu’Abdelilah Benkirane a affirmé, lors de la même conversation téléphonique, «les positions fermes du parti pour défendre la cause palestinienne et soutenir les Palestiniens, exprimant sa satisfaction de cette prise de contact».

En juillet dernier, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a effectué sa première visite officielle au Maroc, sur invitation officielle du PJD. Un mois plus tard, Saadeddine El Othmani, alors secrétaire général du PJD, avait félicité Ismail Haniyeh à l’occasion de sa réélection à la tête du bureau politique du Mouvement Hamas.