PJD : Critiques internes contre l’élection de Benkirane et le nouveau secrétariat général

L’annonce, dimanche, du nouveau secrétariat général du PJD élu par le Congrès extraordinaire de la formation politique, a été accompagnée par une vague de mécontentement chez certains membres de la formation islamiste. Ainsi, plusieurs d’entre eux ont critiqué le choix de certains noms, à commencer par Soumaya Benkirane, fille d’Abdelilah Benkirane

Sur sa page Facebook, elle a affirmé que «de nombreux choix du Secrétariat général ne sont pas corrects». «Je pense que je vais accélérer la décision de démissionner, que j'ai retardée depuis si longtemps», a-t-elle conclu.

Dans le même contexte, l'ex-coordinateur du PJD en Allemagne, Anas Hayoni a assuré que «certains noms suggérés par Abdelilah Benkirane ne méritent pas de faire partie du secrétariat général», rapporte Al3omk, pointant des choix «infructueux et incorrects». «D'un autre côté, le conseil national déçoit à nouveau et rejette deux des meilleurs militants du parti», dénonce-t-il.

Ahmed al Hilali, leader du PJD et du Mouvement Unicité et réforme (MUR), a également critiqué certains choix du nouveau secrétaire général, pointant une «grande déception lors de la première épreuve d'unité et de cohésion» mais affirmant «respecter les choix du secrétaire général».

En revanche, Khadija Abladi, membre du Conseil national du parti, a annoncé sa démission du PJD, à cause de l'un des membres proposé par Benkirane et élu par le congrès extraordinaire dimanche à Bouznika.