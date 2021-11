Covid-19 au Maroc : Les entrepreneurs italiens appellent les autorités de leur pays à faciliter les voyages

Une cinquantaine d’investisseurs et d’entrepreneurs italiens au Maroc ont adressé une lettre à l’ambassadeur d’Italie, l’appelant à faire en sorte que leur pays reclasse le royaume comme destination sûre selon la situation épidémiologique actuelle. Opérateurs touristiques, hôteliers ou restaurateurs, ils ont énuméré les mesures préventives en vigueur, dans un pays qui enregistre près de 400 infections à la Covid-19 par jour, bien en deçà de la moyenne dans d’autres régions classées pourtant plus sûres. Pour eux, les conditions sont réunies pour rassurer les voyageurs en provenance d’Italie, ce qui permettra aux opérateurs économiques de mieux relancer leurs activités.

«Depuis le début de la pandémie, le Maroc figure sur la liste E, celle des pays considérés à risque et dont le retour implique un confinement de 10 jours. À titre d’exemple, le Royaume-Uni compte près de 45 000 infections par jour, mais figure sur la liste D, dont le retour est permis sans conditions à part le test PCR et le pass vaccinal, bien que potentiellement plus dangereux sur la transmission éventuelle du virus», a souligné le courrier relayé par l’agence de presse ANSA. Pour les signataires, le Maroc «a fait de nombreux pas en avant et de nombreux efforts pour la sécurité sanitaire des citoyens et des résidents étrangers» et un reclassement parmi les pays plus sûrs permettra notamment d’encourager l’afflux de touristes, surtout à l’approche de fêtes de fin d’année.

Dans leur courrier, les investisseurs ont déploré les «graves dommages économiques» qui s’ajoutent à «la situation déjà critique dans laquelle [ils vivent] depuis près de deux ans maintenant», notamment en raison des restrictions sanitaires accrues pour la destination Maroc. Les signataires ont obtenu la promesse que leur lettre sera transmise à Rome.