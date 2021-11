Le Maroc et l’Espagne critiqués par VOX pour une ferme piscicole près des Îles Chafarinas

La section locale du parti d’extrême droite VOX à Melilla a critiqué, dimanche, le fait que le Maroc ait autorisé l'installation d'une ferme piscicole près des îles Chafarinas. Dans un communiqué, la formation politique, qui tire à boulets rouges sur l’Espagne également, reproche au Maroc de «multiplier des actes hostiles» bien qu’il soit traité comme «allié».

La section locale de VOX, présidée par José Miguel Tasende, a déclaré que ce qui s'est passé «est une conséquence regrettable de la situation des gouvernements central et régional» et d’une «confusion existentielle» dans la ville autonome. Elle critique ainsi l'autorisation d'élevage de poissons à côté des Îles Chafarinas, situées à 3 kilomètres du Maroc et 27 km de Melilla.

«Nous ne pouvons tolérer que cela se produise sans que l'opinion publique se mobilise contre cette installation dans les eaux de souveraineté espagnole», dénonce Vox Melilla, qui affirme que «l’installation de huit grandes cages à sept cents mètres de la côte de Chafarinas sans le consentement des autorités espagnoles et avec l'autorisation du gouvernement du Maroc représente une atteinte à la souveraineté», espagnole.

«Nos politiciens irresponsables ne sont pas capables de contrer le défi, il incombe donc maintenant aux citoyens de récupérer cette partie occupée de notre territoire», appelle-t-il en critiquant l’absence de réaction politique en Espagne suite à ce projet.