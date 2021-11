Bruxelles : Un policier risque de devenir aveugle après qu’un Marocain l’a agressé à l’ammoniac

Un Marocain de trente ans qui se trouve en Belgique en situation administrative irrégulière a été interpellé samedi dernier après avoir agressé un policier de la ville de Bruxelles avec de l’ammoniac. Le policier se rendait à son travail samedi 23 octobre, informe GVA, quand il a aperçu Hajer B. en train de s’introduire dans un véhicule. Au moment de l’interpeller, l’individu en situation irrégulière lui a jeté de l’ammoniac au visage, le blessant gravement aux deux yeux.

Le policier agressé a été transféré à l’hôpital et, si les médecins pensaient initialement qu’il allait guérir spontanément de ses brûlures, son état s’est aggravé et il devra subir rapidement de lourdes opérations. «Beaucoup de choses dépendront de l’opération», déclare Ilse Van de Keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale alors que le policier risque de perdre la vue définitivement.

Le Marocain a été placé sous mandat d'arrêt, interpellé et placé en détention provisoire. Il est inculpé pour des faits de tentative de vol et d’usage de violence à l’aide de substance nocive. En Belgique depuis 2018, il est déjà connu des services de police pour trafic de drogue, menaces, vandalisme et vol, et séjour illégal.