Ahmed Charai lance un magazine en Israël

Ahmed Charai lance un nouveau magazine, «Jerusalem Strategic Tribune (JST)», porté essentiellement sur l’analyse des relations entre Israël et les Etats-Unis, indique le média Israel Hayom. Dans sa nouvelle aventure, l’éditeur marocain a confié la direction de sa publication à Eran Lerman, ancien conseiller-adjoint à la sécurité pour le gouvernement israélien. Il est également vice-président de l’«Institut Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS)» et colonel de réserve dans l’armée israélienne.

Les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années, bien avant le rétablissement des relations entre Rabat et Tel-Aviv, le 10 décembre 2020. Pour rappel, Charai et Lerman avait partagé, en septembre 2019, un petit déjeuner avec Jared Kushner, alors conseiller spécial de son gendre, le président Donald Trump. Une réunion qui intervenait quatre mois après l’entretien du 28 mai 2019 à Rabat, entre le roi Mohammed VI et Kushner.

JST est une revue trimestrielle représentant principalement les points de vue israéliens et américains sur les questions internationales et dédiée à une meilleure compréhension mutuelle.

Pour mémoire, l’hebdomadaire L’Observateur du Maroc, une propriété d’Ahmed Charai, avait signé, le 23 décembre 2020, un accord de partenariat avec le journal israélien The Jerusalem Post.