Le roi félicite Benkirane pour son élection en tant que secrétaire général du PJD

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Abdelilah Benkirane à l'occasion de son élection en tant que secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD). Dans ce message, le souverain exprime ses félicitations à Abdelilah Benkirane pour la confiance placée en lui par le Congrès national extraordinaire du parti et qui illustre l'estime dont il jouit auprès des militantes et militants de cette formation politique, compte tenu de son parcours partisan distingué et de ses qualités humaines et compétences politiques reconnues, ainsi que de son esprit de responsabilité habituel et son attachement aux sacralités de la Nation.

Le roi implore le Tout-Puissant d'accorder réussite à M. Benkirane dans sa responsabilité de dirigeant, en vue de consolider la position du parti sur la scène partisane nationale, pour poursuivre sa contribution constructive, aux côtés des partis nationaux sérieux, à la nouvelle étape inaugurée par le Royaume, avec ce qu'elle comporte comme challenges de développement et défis extérieurs décisifs, tout en veillant à placer en permanence les intérêts suprêmes de la Patrie au-dessus de toute autre considération.

Le Souverain a chargé M. Abdelilah Benkirane de transmettre ses marques d'estime à son prédécesseur M. Saadeddine El Othmani et à l'ensemble des membres du PJD.