Maroc : Le nageur Hassan Baraka reçoit enfin son Guiness Word Record

Le nageur marocain Hassan Baraka a reçu, cette semaine, son Guiness Word Record, pour son record mondial réalisé en octobre 2014. Il est ainsi officiellement reconnu comme l’athlète le plus rapide à réaliser à la nage la traversée du golfe d’Aqaba.

Une reconnaissance mondiale qui «vient de récompenser sept ans de patience», a-t-il confié dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, samedi. «Le 21 octobre 2014, j’ai eu la grande chance de réussir mon plus grand exploit sportif personnel jusqu’à ce jour, c’est-à-dire la traversée à la nage du Golfe de Aqaba entre l’Egypte et l’Arabie saoudite», rappelle-t-il.

Le nageur international a indiqué que le certificat Guiness Word Record est arrivé au Maroc le 27 octobre, depuis le Royaume-Uni. Il est revenu aussi sur la «plus difficile épreuve» qu’il a dû surmonter, «que cela soit pour l’obtention de l’autorisation pour cette zone à haute tension entre quatre pays (Arabie saoudite, Egypte, Israël et Jordanie), l’organisation logistique difficile, la fameuse rencontre avec le requin,…».

Le nageur marocain a remercié toutes les personnes qui l’ont aidé à réaliser cet exploit et celles qui ont cru en lui. «C’est un rêve d’enfant. Quand j’étais plus jeune, je demandais à la fin de chaque année à mes parents de m’acheter un livre Guiness des Records pour regarder les personnes réalisant les actions les plus spectaculaires de la planète», confie-t-il. Hassan Baraka a également détaillé la procédure pour l’obtention de ce certificat après 7 ans de formalités.

Athlète de l’extrême, coach motivationnel et auteur en 2017 de «La Force de l’échec», (Éditions Afrique-Orient), Hassan Baraka a participé à plusieurs challenges sportifs, comme celui de rallier les 5 continents à la nage.