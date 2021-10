Ryanair accuse le Portugal d’avoir bloqué trois liaisons avec le Maroc

La compagnie aérienne Ryanair a accusé, samedi, le Portugal de l’avoir empêché d'ouvrir trois nouvelles liaisons entre Lisbonne et le Maroc. Dans un communiqué, le transporteur aérien a expliqué que la décision des autorités portugaise «entraînera l'annulation des vols de plus de 3 000 passagers portugais à partir de dimanche».

La société basée à Dublin a affirmé que la décision prise par le ministère portugais des Infrastructures et l'ANAC constitue une «violation flagrante de l'accord Opensky de l'UE en place avec le Maroc». Ryanair exploite avec succès des vols entre le Portugal et le Maroc depuis plus de trois ans. La compagnie aérienne prévoit d'organiser un voyage alternatif ou des remboursements pour les passagers concernés. Ryanair dit qu'elle a travaillé avec diligence au cours du mois dernier pour sécuriser les vols et accuse ce qu'elle appelle des «bureaucrates sans visage du ministère de l'Infrastructure».

«Il est incroyable que le ministère portugais des Infrastructures force l'annulation totalement inutile des vols pour plus de 3 000 passagers portugais à partir du dimanche 31 octobre. Il n'y a aucune raison valable pour cette action illégale. Il est tout simplement scandaleux que des bureaucrates anonymes du ministère de l'Infrastructure aient refusé de rester à leurs bureaux vendredi pour résoudre cette affaire, mais soient partis pour le week-end de vacances alors qu'ils détruisaient les projets de vacances de plus de 3 000 de leurs concitoyens», a dénoncé Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair, cité par le communiqué.

Les vols Portugal-Maroc annulés incluent ceux entre l'aéroport de Lisbonne (LIS) et l'aéroport international d'Agadir Al-Massira (AGA) pour les 31 octobre, 3 novembre et 5 novembre. Il s’agit aussi des vols entre Lisbonne et Fès (31 octobre et 4 novembre).