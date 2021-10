Oriental : Conventions entre le Conseil de la région et la Banque Populaire pour soutenir l’investissement

Des conventions ont été signées, cette semaine à Oujda, entre le Conseil de la région de l’Oriental (CRO) et le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) dans le but de soutenir l’investissement et la création d’emplois dans la région de l’Oriental, indique un communiqué du CRO. Ces accords ont été signés par le président du CRO, Abdenbi Bioui, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, le PDG de BCP, Mohamed Karim Mounir, le DG du Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental, Mohamed Sabri, la DG de la Moroccan Information Technopark Company (MITC), Lamiae Benmakhlouf et le président de l’ l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda, Yassine Zarhloule.

A cette occasion, Abdenbi Bioui, cité dans le communiqué, a souligné que les conventions signées avec la BCP, en présence de son PDG, traduisent l’importance de la région de l’Oriental et apportent des facilités pour soutenir l’investissement au niveau de la région. Il a noté que la convention pour l’accompagnement du tissu régional des coopératives et petites entreprises est dotée d’une enveloppe d’environ 500 MDH, et vise aussi l’appui des coopératives situées dans les différentes provinces de la région.

Les accords signés sont une convention de partenariat pour la gestion de la plateforme de valorisation et de conditionnement des produits de terroir de la région (195 MDH), un mémorandum d’entente relatif à la cession du siège de BCP à Oujda au profit du CRO, une convention de partenariat pour l’accompagnement du tissu régional des coopératives et petites entreprises et une convention-cadre de partenariat relative à la création de «Technopark Oujda».