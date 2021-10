Covid-19 : Le Maroc a reçu 850 590 doses de vaccin Pfizer des Etats-Unis dans le cadre Covax

Les Etats-Unis ont livré, ce samedi, 850 590 doses du vaccin anti covid-19 Pfizer au Maroc à travers le programme Covax, une initiative qui vise à assurer une distribution équitable des vaccins à travers le monde. «Ce don coïncide avec un investissement de 2 millions de dollars américains, visant à apporter une aide d’urgence supplémentaire au Maroc afin de lutter contre le Covid-19», indique l’ambassade des Etats-Unis dans un communiqué.

«Ces donations portent le montant total des aides américaines au Royaume à 19,88 millions de dollars. Ce nouveau financement fournira une assistance technique, des équipements et des fournitures qui appuieront le Maroc dans sa campagne nationale de vaccination et dans son déploiement pour limiter la propagation du Covid-19. Ce financement vise également à renforcer les efforts des laboratoires à travers l’acquisition de kits de dépistage», poursuit la même source. «La protection des vies et de la stabilité économique du Maroc sont des objectifs communs dans le solide partenariat entre nos deux pays. Ce don de 850 000 doses du vaccin anti Covid-19 Pfizer, sauvera des vies et est l’ultime composante de notre travail acharné avec nos partenaires Marocains, dans notre lutte pour mettre fin à la pandémie. Le montant d’aide supplémentaire à la lutte anti Covid-19 qui s’élève à 2 millions de dollars soutiendra davantage les efforts réussis du Maroc contre la pandémie», déclare le chargé d’Affaires américain Lawrence Randolph, cité par le communiqué.

La même source rappelle que le don d’aujourd’hui du vaccin Pfizer, vient après la livraison de 300 000 doses du vaccin à dose unique Johnson & Johnson, en Juillet dernier. «Le gouvernement des Etats-Unis à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international- l’USAID, a fourni 15,27 millions de dollars pour soutenir le Maroc dans ses efforts de lutte contre la COVID-19, en collaborant avec le ministère de la Santé ainsi que d’autres partenaires pour sensibiliser aux risques du Covid-19, former le personnel de santé, étudier l’efficacité des vaccins et fournir du matériel et des fournitures d’hygiène et de laboratoires», rappelle l’ambassade américaine.