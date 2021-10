Le Marocain Jawad Abdelmoula remporte le Triathlon «World Cap» de Tongyeong

Le Marocain Jawad Abdelmoula a remporté, samedi, la médaille d’or du Triathlon «World Cap» de Tongyeong, en Corée du Sud. «Presque aussitôt parmi les leaders, Jawad Abdelmoula a pris les commandes pour mener la course. Ancien coureur, qui n'a participé qu'à cinq courses du monde de triathlon à ce jour, il a travaillé dur à chaque fois pour creuser l'écart» avec ses rivaux, écrit World Triathlon.

Morocco's Jawad Abdelmoula astonishes the field to WIN #TongyeongWC ? with an unstoppable run stride!



Alessio Crociani @federtriathlon earns ? and Sergio Baxter Cabrera @TRIATLONSP with ? and a first World Cup podium!https://t.co/dToUk2wdD4 pic.twitter.com/Yh4ElD9D00