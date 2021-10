Sahara : La France qualifie de base «sérieuse et crédible» le plan marocain d'autonomie

La France a réitéré, vendredi à New York, son appui au plan d'autonomie marocain comme une base «sérieuse et crédible» pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara. «La France considère le plan d’autonomie marocain de 2007 comme une base sérieuse et crédible» pour le règlement de ce différend, a affirmé le représentant permanent de la France auprès de l’ONU, Nicolas de Rivière devant les membres du Conseil de sécurité suite à l’adoption de la résolution 2602 portant prorogation pour un an du mandat de la MINURSO.

Tout en appelant au «respect du cessez-le-feu», la France a souligné le «rôle essentiel» de la MINURSO pour «limiter le risque d’escalade et pour la stabilité de la région». La France a également exprimé son plein soutien au nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara, Staffan de Mistura.

«La résolution que nous venons d’adopter permet de réaffirmer le soutien du Conseil au processus politique qui doit être relancé dans le cadre des Nations-Unies. Sa prise de fonction, le 1er novembre, doit permettre de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable conformément aux résolutions de ce Conseil», a soutenu le représentant français.

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a prorogé pour une année le mandat de la MINURSO, tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara.