Diaspo #214 : Selma Régragui, de la communication à l’insertion des compétences au Canada

Parfois, saisir les opportunités de la vie n’est pas suffisant, d’où la nécessité de les créer nous-mêmes. C’est l’exemple Selma Régragui qui a décidé, il y a une dizaine d’années, de créer sa propre agence de communication au Canada où elle était arrivée avec sa famille.

Cette Marocaine a vu le jour à Rabat. Après des études à l’école Saint Gabriel, établissement de mission française, au collège Mouad Ibn Jabal et au lycée Lalla Nouzha, elle intègre l’Université Mohammed V de la capitale pour poursuivre ses études supérieures, d’abord en littérature anglaise. «Je suis une amoureuse de langue et j’aime bien explorer les subtilités langagières des langues vivantes du monde. Mon choix s’était donc arrêté sur l’anglais», nous confie-t-elle. «Je voulais connaître les subtilités de la langue et de la littérature anglo-saxonnes.»

Sa licence en poche, Selma Régragui intègre alors la première promotion d’un master en communication et en journalisme à la même université. «On n’avait pas ce genre de formation à l’époque, qui était devenue possible grâce à deux professeurs qui enseignaient à la Sorbonne et qui avaient créé cette branche», se rappelle-t-elle. Selma Régragui faisait alors partie de 11 étudiants chanceux choisis pour suivre ce cursus.

Au Maroc, Selma Régragui poursuit alors sa vie professionnelle et personnelle. Mariée et maman de deux enfants, alors âgé de 8 et 10 ans, elle prend alors la décision d’immigrer au Canada avec sa famille en 2010. Malgré sa «bonne» situation, la famille décide d’«explorer d’autres horizons».

Arrivée sur place, l’intégration n’a toutefois pas été facile. «J’avais trop d’ambition. J’avais présenté des candidatures pour des postes mais les opportunités ne venaient pas», explique cette experte en communication. Son diplôme était pourtant reconnu par le Canada. «On part avec beaucoup de handicaps lorsqu’on est d’origine maghrébine ici», reconnaît-elle. Et de cette dufficulté elle en fera une opportunité en créant sa propre agence de communication.

Un conseil pour l’insertion des compétences marocaines

«J’ai décidé de faire le travail différemment en opérant sur plusieurs domaines. J’ai donc choisi le conseil, le consulting, le marketing, l’organisation d’événement corporatifs et culturel mais aussi du journalisme», explique-t-elle. Elle fonde aussi une plateforme médiatique baptisée «Positiva Morocco» pour rendre hommage aux compétences marocaines.

«J’opère dans plusieurs domaines. J’ai fait mes preuves avec les officiels ici, les ambassades, les consulats, Dar Al Maghrib. J’ai donc créé moi-même mon travail.» Selma Régragui

Une réussite qui envouragera cette Marocaine à poursuivre plus loin ses ambitions et explorer de nouvelles opportunités. En effet, en mars dernier, elle crée le Conseil national de l’insertion des compétences marocaines dans le monde, qui a pour ambition d’«amener des compétences marocaines, avec leurs expertises, à investir au Maroc». «Le royaume avance à pas de géant. Pourquoi ne pas amener une certaine diaspora qui étaient sceptique et qui veut que le travail soit fait différemment ?», explique-t-elle.

L’instance a reçu jusqu’à maintenant «14 000 demandes de collaboration à travers le monde», émises par des Marocains. Un chiffre que Selma Régragui trouve «énorme», mais elle se dit toujours prête à relever le défi.