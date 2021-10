Pays-Bas : Le milieu de terrain de l'Ajax Zakaria Labyad poursuivi pour agression

Le milieu de terrain de l'Ajax Zakaria Labyad fait l'objet d'une enquête, suite à une plainte où il est accusé d'agression par un entrepreneur, rapportent vendredi les médias néerlandais De Telegraaf et RTL Boulevard, ajoutant qu’il a déjà été interrogé par des enquêteurs. Il s'agit d'un conflit commercial qui s'est intensifié à l'été 2020, précise-t-on.

En effet, l’international néerlando-marocain aurait fait rénover sa maison par un entrepreneur au printemps de la même année. Plus tard, un différend est survenu au sujet du paiement du travail. Le footballeur se serait dit insatisfait du travail effectué et aurait refusé de payer l'intégralité de la facture.

Début juillet, l'entrepreneur a décidé de se rendre chez le joueur à Blaricum en voiture, où il aurait frappé aux portes et aux fenêtres pendant un certain temps. Des vidéos, consultées par RTL Boulevard, montreraient l'entrepreneur encerclé par un groupe de personnes, prétendument proches de Labyad, suite à cet incident. Plus tard, le footballeur professionnel les aurait rejoint.

L'entrepreneur prétend avoir été agressé et menacé avec une arme à feu. La police, contactée ce jour-là, n’a toutefois procédé à aucune arrestation. Les deux parties ont ensuite déposé chacune une plainte : L'entrepreneur pour, entre autres, agression et menaces et Zakaria Labyad pour intrusion et menaces. La plainte de l'entrepreneur ne vise pas seulement Labyad, mais aussi son père, précisent les mêmes sources.

L'avocat de Labyad a confirmé l'enquête dans une déclaration à De Telegraaf. «Mon client regrette que l'entrepreneur sollicite les médias pour un litige qui fait déjà l'objet d'une enquête du ministère public et de la justice, également concernant le rôle de l'entrepreneur lui-même contre lequel une plainte est en instance», a-t-il dénoncé.

Labyad est sous contrat avec l'Ajax depuis l'été 2018 et a jusqu'à présent joué 53 matches officiels. Toutefois, l'ancien joueur du PSV, du Sporting CP, du Vitesse, de Fulham et du FC Utrecht est à peine dans les plans de l'entraîneur Erik ten Hag cette saison et n'a disputé qu'un seul match officiel, le 14 août, contre NEC.