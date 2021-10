Rabat-Salé : Le trafic normal du tramway reprendra à partir de lundi

La Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) a annoncé, samedi, que le service sur ce réseau reprend son service normal à partir de lundi prochain à 06H00, au lieu du 4 novembre 2021 annoncé initialement, à la faveur de l'avancement accéléré des travaux de réalisation de la trémie routière, au croisement de l’avenue Hassan II et l’avenue Al Alaouyine à Rabat. Ce retour rapide à la circulation entre la station Pont Hassan II et la station Place 16 Novembre a été rendu possible grâce «aux efforts inlassables de toutes les équipes et les entreprises impliquées dans ce chantier afin de rétablir le service aux voyageurs», a expliqué la société dans un communiqué.

La trémie de Sidi Makhlouf s’inscrit dans le cadre des travaux de développement de la capitale et du programme «Rabat ville lumière, capitale culturelle du Maroc» . L’ouvrage devra faciliter les flux routiers en provenance et vers le Pont Hassan II. La Société du Tramway de Rabat-Salé a, enfin, remercié l’ensemble des usagers pour leur compréhension et leur fidélité.