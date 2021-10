Ouverture de la session d'automne du 42ème Moussem culturel international d'Assilah

Les travaux de la session d'automne de la 42ème édition du Moussem culturel international d'Assilah se sont ouverts, vendredi soir, en présence d’un parterre de chercheurs et d’intellectuels marocains et étrangers.Cette édition, qui se tient du 29 octobre au 18 novembre, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la culture) et la commune d’Assilah, sera marquée par l’organisation de six colloques traitant des questions géopolitiques actuelles et d'activités artistiques et culturelles.

S'exprimant à l'ouverture de cet événement, le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, a souligné que cette édition évoque les enjeux actuels d'ordre arabes, africains et internationaux, ainsi que leurs implications culturelles, politiques, économiques et stratégiques, notant qu'elle traite des questions susceptibles de poursuivre une discussion renouvelée et approfondie, doublée d'une vision futuriste et objective et des questions touchant à la consécration de la paix, de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional, continental et international.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que le Moussem culturel international d'Assilah a accumulé une longue expérience en matière de traitement de questions politiques, culturelles et économiques, grâce à la participation d'un parterre d'intellectuels, de politiciens et d'économistes à ses activités, notant que la pluralité des profils des participants et la présence de décideurs constituent une opportunité pour combler le fossé entre la théorie et la pratique.

Cette manifestation culturelle et artistique est marquée par l’organisation de six colloques dans le cadre de la 35ème édition de l’Université ouverte Al-Mouatamid Ibn Abbad, qui verront la participation d’un parterre de chercheurs, d’intellectuels, de décideurs et de poètes venus des quatre coins du monde.

Cette session d'automne sera également ponctuée par une série d'ateliers (peinture, gravure) et de workshops portant, entre autres, sur l’écriture pour enfants.